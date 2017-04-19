С начала года в Украине выявлено 65 случаев АЧС, больше всего - в Одесской области

Так, по словам В.Лапы, заболевания свиней АЧС — это проблема, которая была и остается актуальной для Украины.

“Ситуация с АЧС — это наиболее сложная ситуация в Украине пока. 65 случаев заболевания зарегистрировано уже в 2017 году. Сейчас мы имеем замедление динамики заболевания АЧС. В то же время это не повод для самоуспокоения, это сезонное явление, ведь пик заболевания приходится на зимние месяцы, а потом — июль, август, сентябрь. Поэтому понятно, что это проблема, и она остается чрезвычайно актуальной для Украины, и она может иметь последствия не только с точки зрения биологической безопасности, но и с точки зрения экономической безопасности государства”, - сообщил он.

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Также Лапа рассказал, что в течение 2012-2017 годов наибольшее количество случаев заболевания АЧС в Украине было зарегистрировано в Одесской, Черниговской и Полтавской областях.

“По областях — наибольшее количество случаев, фиксировалась по 2012-2017 годы — это в Одесской области — 28 случая, Черниговской — 27 случаев, Полтавской области — 26 случаев. Сейчас мы имеем стабилизацию ситуации в этих областях.

Однако на сегодня в Украине существует 22 пункта, где еще действует карантин: в Донецкой области — четыре, Запорожская область — три, и по два или по одному пункту в других регионах страны, которые еще не оздоровлены от АЧС”, - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, в Минюсте зарегистрировали новую инструкцию по борьбе с АЧС.

Также напомним, профильные ведомства оставили украинских фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

Добавим, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.