З початку року Україна виконала понад тисячу запитів Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. З початку 2017 року Державна прикордонна служба (ДПС) України опрацювала більше 1 тис. запитів Інтерполу, які переважно стосувалися розшукуваних осіб та паспортних документів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ДПС.
"Загалом з початку року за базою даних Інтерполу прикордонники реалізували вже понад 1 тисячу спрацювань, серед яких переважають запити стосовно осіб (792) та паспортних документів (145)", - йдеться у повідомленні.
Результати виконання Україною своїх правоохоронних повноважень суттєво зросли після того, як ДПС в серпні 2015 року підключилася до бази даних Інтерполу.
Всього ж від початку підключення до бази даних Інтерполу – з 28 серпня 2015 року – фактично реалізовано понад 3,4 тис. спрацювань, у тому числі виявлено 2,6 тис. осіб, 147 викрадених транспортних засобів та понад 700 викрадених або втрачених паспортних документів.
В цілому в рамках підготовки до запровадження безвізового режиму з ЄС для України ДПС виконала завдання з обладнання пунктів пропуску засобами біометричного контролю та забезпечила доступ до баз даних Інтерполу.
Як повідомляв УНН 17 квітня, шахрая із Росії, якого шукав Інтерпол, затримали у "Борисполі".