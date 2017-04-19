С начала года Украина выполнила более тысячи запросов Интерпола

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39020 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101946 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155634 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116139 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116296 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112435 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104192 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107046 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103547 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153371 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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С начала года Украина выполнила более тысячи запросов Интерпола

С начала года Украина выполнила более тысячи запросов Интерпола

Киев  •  УНН

 • 10627 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. С начала 2017 года Государственная пограничная служба (ГПС) Украины обработала более 1 тыс. запросов Интерпола, которые в основном касались разыскиваемых лиц и паспортных документов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС.

"Всего с начала года по базе данных Интерпола пограничники реализовали уже более 1000 запросов, среди которых преобладают запросы в отношении лиц (792) и паспортных документов (145)", - говорится в сообщении.

Результаты выполнения Украиной своих правоохранительных полномочий существенно выросли после того, как ГПС в августе 2015 года подключилась к базе данных Интерпола.

Всего же с начала подключения к базе данных Интерпола - с 28 августа 2015 года - фактически реализовано более 3,4 тыс. запросов, в том числе выявлено 2,6 тыс. чел., 147 похищенных транспортных средств и более 700 похищенных или утраченных паспортных документов.

В целом в рамках подготовки к введению безвизового режима с ЕС для Украины ГПС выполнила задачу по оборудованию пунктов пропуска средствами биометрического контроля и обеспечила доступ к базам данных Интерпола.

Как сообщал УНН 17 апреля, мошенника из России, которого искал Интерпол, задержали в "Борисполе".

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