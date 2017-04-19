С начала года Украина выполнила более тысячи запросов Интерпола

"Всего с начала года по базе данных Интерпола пограничники реализовали уже более 1000 запросов, среди которых преобладают запросы в отношении лиц (792) и паспортных документов (145)", - говорится в сообщении.

Результаты выполнения Украиной своих правоохранительных полномочий существенно выросли после того, как ГПС в августе 2015 года подключилась к базе данных Интерпола.

Всего же с начала подключения к базе данных Интерпола - с 28 августа 2015 года - фактически реализовано более 3,4 тыс. запросов, в том числе выявлено 2,6 тыс. чел., 147 похищенных транспортных средств и более 700 похищенных или утраченных паспортных документов.

В целом в рамках подготовки к введению безвизового режима с ЕС для Украины ГПС выполнила задачу по оборудованию пунктов пропуска средствами биометрического контроля и обеспечила доступ к базам данных Интерпола.

Как сообщал УНН 17 апреля, мошенника из России, которого искал Интерпол, задержали в "Борисполе".