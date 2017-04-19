З початку року Україна отримала 22 запити на екстрадицію - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Україна з початку 2017 року отримала 22 запити від іноземних держав про екстрадицію. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
"З початку року в Україну надійшло 22 запити іноземних держав про видачу правопорушників",- йдеться у повідомленні.
При цьому найбільше запитів про видачу правопорушників українській стороні надійшло від Молдови – 9.
Росія направила Україні 5 запитів на екстрадицію.
Узбекистан цього року просив видати двох правопорушників.
По одному запиту також надійшло з Австрії, Азербайджану, Білорусі, ФРН, Польщі та США.
"У 2017 році видано 14 осіб за запитами 2016 року. За запитами 2017 року задоволено 6, але станом на 13 квітня особи ще не передані",- додали у ГПУ.
Як повідомляв УНН, Україна з початку року найбільше запитів про екстрадицію направила Росії.