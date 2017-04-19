С начала года Украина получила 22 запроса на экстрадицию - ГПУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39007 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101944 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155631 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116137 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116294 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112433 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104191 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107045 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103547 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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С начала года Украина получила 22 запроса на экстрадицию - ГПУ

С начала года Украина получила 22 запроса на экстрадицию - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 11103 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украина с начала 2017 получила 22 запроса от иностранных государств об экстрадиции. Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины.

"С начала года в Украину поступило 22 запроса иностранных государств о выдаче", - говорится в сообщении.

При этом больше всего запросов о выдаче украинской стороне поступило от Молдовы - 9.

Россия направила Украине 5 запросов на экстрадицию.

Узбекистан в этом году просил выдать двух правонарушителей.

По одному запросу также поступило из Австрии, Азербайджана, Беларуси, Германии, Польши и США.

"В 2017 году выдано 14 человек по запросам 2016 года. По запросам 2017 года удовлетворен 6, но по состоянию на 13 апреля лица еще не переданы", - добавили в ГПУ.

Как сообщал УНН, Украина с начала года больше всего запросов об экстрадиции направила России .

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