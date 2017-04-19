С начала года Украина получила 22 запроса на экстрадицию - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украина с начала 2017 получила 22 запроса от иностранных государств об экстрадиции. Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины.
"С начала года в Украину поступило 22 запроса иностранных государств о выдаче", - говорится в сообщении.
При этом больше всего запросов о выдаче украинской стороне поступило от Молдовы - 9.
Россия направила Украине 5 запросов на экстрадицию.
Узбекистан в этом году просил выдать двух правонарушителей.
По одному запросу также поступило из Австрии, Азербайджана, Беларуси, Германии, Польши и США.
"В 2017 году выдано 14 человек по запросам 2016 года. По запросам 2017 года удовлетворен 6, но по состоянию на 13 апреля лица еще не переданы", - добавили в ГПУ.
Как сообщал УНН, Украина с начала года больше всего запросов об экстрадиции направила России .