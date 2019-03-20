З початку року Україна імпортувала овочів майже на 6,5 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З початку цього року Україна імпортувала овочів вагою понад 5,5 тис. тон вартістю майже 6,5 млн доларів. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України у відповідь на запит УНН.
“За даними митної служби в Україну з початку цього року вже імпортовано 5 613 тон овочів, свіжих або заморожених, вартістю 6 446 000 доларів ”, - зазначили у відомстві.
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Як повідомляв УНН, найчастіше Україна експортує насіння кукурудзи.
Раніше УНН повідомляв, найактивніше у січні Україна імпортувала плоди, горіхи та рибу.