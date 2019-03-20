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С начала года Украина импортировала овощей почти на 6,5 млн долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. С начала этого года Украина импортировала овощей весом более 5,5 тыс. тонн стоимостью почти 6,5 млн долларов. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины в ответ на запрос УНН.

С начала года Украина импортировала овощей почти на 6,5 млн долларов

"По данным таможенной службы в Украине с начала этого года уже импортировано 5613 тонн овощей, свежих или замороженных, стоимостью 6446000 долларов", - отметили в ведомстве.

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Как сообщал УНН, зачастую Украина экспортирует семена кукурузы.

Ранее УНН сообщал, что активно в январе Украина импортировала плоды, орехи и рыбу.

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