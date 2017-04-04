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З початку року у Києві демонтовано 176 нелегальних автогазових модулів - В.Бондаренко

Київ • УНН

 • 13359 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У місті Києві з початку 2017 року демонтовано 176 автогазових модулів, які були встановлені незаконно. Про це журналістам під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає кореспондент УНН.

“З початку року у Києві демонтовано 176 нелегальних автогазових модулів. А починаючи з 25 березня цього року силами міста, силами прокуратури, патрульної поліції спільно з громадськими організаціями демонтовано 114 автогазових модулів. Ми також не можемо не вітати ті об’єкти, які демонтуються особисто їх власниками, оскільки таким чином бізнес починає розуміти, що необхідно працювати у Києві в межах закону”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експертів, нелегали ринку скрапленого газу зрозуміли, що більше поблажок до них не буде

Українські Національні Новини

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