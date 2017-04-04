З початку року у Києві демонтовано 176 нелегальних автогазових модулів - В.Бондаренко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У місті Києві з початку 2017 року демонтовано 176 автогазових модулів, які були встановлені незаконно. Про це журналістам під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає кореспондент УНН.
“З початку року у Києві демонтовано 176 нелегальних автогазових модулів. А починаючи з 25 березня цього року силами міста, силами прокуратури, патрульної поліції спільно з громадськими організаціями демонтовано 114 автогазових модулів. Ми також не можемо не вітати ті об’єкти, які демонтуються особисто їх власниками, оскільки таким чином бізнес починає розуміти, що необхідно працювати у Києві в межах закону”, — сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експертів, нелегали ринку скрапленого газу зрозуміли, що більше поблажок до них не буде.