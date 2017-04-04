С начала года в Киеве демонтировано 176 нелегальных автогазовых модулей - В.Бондаренко

"С начала года в Киеве демонтировано 176 нелегальных автогазовых модулей. А начиная с 25 марта этого года силами города, силами прокуратуры, патрульной полиции совместно с общественными организациями демонтировано 114 автогазовых модулей. Мы также не можем не приветствовать те объекты, которые демонтируются лично их владельцами, поскольку таким образом бизнес начинает понимать, что необходимо работать в Киеве в рамках закона", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам экспертов, нелегалы рынка сжиженного газа поняли, что больше поблажек к ним не будет.