З початку року САП направила до суду понад 30 справ – Холодницький

"За ті шість місяців, попри карантинні складнощі... труднощі - ми змогли направити 33 справи до суду. На жаль, 106 проваджень зупинено – це ті, які з підозрами і причина зупинки – це розшук підозрюваних, які ухиляються від слідства", - сказав Холодницький.

Також, за його словами, попри карантин, прокурори САП прийняли участь у 2050 засіданнях, які відбувалися у різних судах по різних категоріях справ у карантинний період.

Нагадаємо, у липні цього року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру 14 особам.