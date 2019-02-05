З початку року рятувальники знешкодили майже 300 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. З початку 2019 року працівниками ДСНС знешкоджено 271 вибухонебезпечний предмет. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
“З початку 2019 року (станом на 30.01.2019) на території України (без урахування тимчасово окупованої АР Крим та територій проведення операції Об’єднаних сил) виявлено, вилучено та знешкоджено 271 вибухонебезпечний предмет”, - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, за минулий 2018 рік працівниками ДСНС знешкоджено 144 тис. 123 вибухонебезпечні предмети.
Як повідомляв УНН, житель Маріуполя намагався вивезти вибухівку з окупованого Донбасу.