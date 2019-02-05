С начала года спасатели обезвредили почти 300 взрывоопасных предметов

"С начала 2019 года (по состоянию на 30.01.2019) на территории Украины (без учета временно оккупированной АР Крым и территорий проведения операции Объединенных сил) обнаружено, изъято и уничтожено 271 взрывоопасный предмет", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, за прошлый 2018 работниками ГСЧС уничтожено 144 тыс. 123 взрывоопасных предмета.



Как сообщал УНН, житель Мариуполя пытался вывезти взрывчатку из оккупированного Донбасса.