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З початку року район Донецької фільтрувальної станції обстріляли більше 200 разів

Київ • УНН

 • 10388 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Район Донецької фільтрувальної станції з початку 2017 року 200 разів потрапив під обстріли, при цьому на 38 днів сукупно це призводило до зупинки роботи. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.

“Скільки б зусиль не докладалося задля покращення ситуації, все завжди марно. Ми в СММ, наприклад, залучили суттєві ресурси у намаганнях захистити Донецьку фільтрувальну станцію в Ясинуватій. Станція та розташовані поблизу ЛЕП, які забезпечують подачу води та електроенергії, з початку року потрапили під обстріл понад 200 разів і у 8 випадках це призвело до припинення роботи станції та обриву лінії електропередач, сукупно на 38 днів”, — сказав А.Хуг.

Він зазначив, що прямі влучання снарядів по фільтрувальній станції, що трапилися принаймні тричі цього року, можуть спровокувати екологічну катастрофу.

“Я навіть не хочу уявляти, що станеться, коли снаряд влучить у резервуари з хлором на фільтрувальній станції”, — додав він.

Нагадаємо, 5 квітня через обстріли бойовиків розташована біля Авдіївки Донецька фільтрувальна станція знову припинила свою роботу.

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