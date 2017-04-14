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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116532 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175300 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128383 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123894 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116592 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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С начала года район Донецкой фильтровальной станции обстреляли более 200 раз

С начала года район Донецкой фильтровальной станции обстреляли более 200 раз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Район Донецкой фильтровальной станции с начала 2017 года 200 раз попал под обстрелы, при этом на 38 дней совокупно это приводило к остановке работы. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.

"Сколько бы усилий не прилагалось для улучшения ситуации, все всегда бесполезно. Мы в СММ, например, привлекли существенные ресурсы в попытках защитить Донецкую фильтровальную станцию ​​в Ясиноватой. Станция и расположенные вблизи ЛЭП, которые обеспечивают подачу воды и электроэнергии, с начала года попали под обстрел более 200 раз и в 8 случаях это привело к прекращению работы станции и обрыва линии электропередач, совокупно на 38 дней", - сказал А.Хуг.

Он отметил, что прямые попадания снарядов по фильтровальной станции, которые произошли по крайней мере трижды в этом году, могут спровоцировать экологическую катастрофу.

"Я даже не хочу представлять, что произойдет, когда снаряд попадет в резервуары с хлором на фильтровальной станции", - добавил он.

Напомним, 5 апреля из-за обстрелов боевиков расположенная возле Авдеевки Донецкая фильтровальная станция снова прекратила свою работу.

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