С начала года район Донецкой фильтровальной станции обстреляли более 200 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Район Донецкой фильтровальной станции с начала 2017 года 200 раз попал под обстрелы, при этом на 38 дней совокупно это приводило к остановке работы. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.
"Сколько бы усилий не прилагалось для улучшения ситуации, все всегда бесполезно. Мы в СММ, например, привлекли существенные ресурсы в попытках защитить Донецкую фильтровальную станцию в Ясиноватой. Станция и расположенные вблизи ЛЭП, которые обеспечивают подачу воды и электроэнергии, с начала года попали под обстрел более 200 раз и в 8 случаях это привело к прекращению работы станции и обрыва линии электропередач, совокупно на 38 дней", - сказал А.Хуг.
Он отметил, что прямые попадания снарядов по фильтровальной станции, которые произошли по крайней мере трижды в этом году, могут спровоцировать экологическую катастрофу.
"Я даже не хочу представлять, что произойдет, когда снаряд попадет в резервуары с хлором на фильтровальной станции", - добавил он.
Напомним, 5 апреля из-за обстрелов боевиков расположенная возле Авдеевки Донецкая фильтровальная станция снова прекратила свою работу.