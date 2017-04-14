С начала года район Донецкой фильтровальной станции обстреляли более 200 раз

"Сколько бы усилий не прилагалось для улучшения ситуации, все всегда бесполезно. Мы в СММ, например, привлекли существенные ресурсы в попытках защитить Донецкую фильтровальную станцию ​​в Ясиноватой. Станция и расположенные вблизи ЛЭП, которые обеспечивают подачу воды и электроэнергии, с начала года попали под обстрел более 200 раз и в 8 случаях это привело к прекращению работы станции и обрыва линии электропередач, совокупно на 38 дней", - сказал А.Хуг.

Он отметил, что прямые попадания снарядов по фильтровальной станции, которые произошли по крайней мере трижды в этом году, могут спровоцировать экологическую катастрофу.

"Я даже не хочу представлять, что произойдет, когда снаряд попадет в резервуары с хлором на фильтровальной станции", - добавил он.

Напомним, 5 апреля из-за обстрелов боевиков расположенная возле Авдеевки Донецкая фильтровальная станция снова прекратила свою работу.