З початку року прокуратура притягнула до відповідальності 1 тис. корупціонерів

За інформацією ГПУ, за десять місяців прокуратура загалом притягнула до кримінальної відповідальності 4919 осіб, в тому числі, за корупційні правопорушення – 979 осіб.

Також за результати розслідування державі було відшкодовано 256 млн грн збитків, з яких за корупційні правопорушення – 185,6 млн грн.

За клопотаннями органів прокуратури за вказаний період накладено арешт на майно на суму 946,1 млн грн, у тому числі, у корупційних справах – на 749,2 млн грн.

Крім того, додали у відомстві, сума спец конфіскації у січні-жовтні цього року становить 39 млрд грн.

Нагадаємо, робота Національного антикорупційного бюро України може бути заблокована вже у листопаді в разі підписання Президентом України змін до низки процесуальних кодексів, в тому числі, до Кримінального процесуального кодексу.