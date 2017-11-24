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З початку року прокуратура притягнула до відповідальності 1 тис. корупціонерів

З початку року прокуратура притягнула до відповідальності 1 тис. корупціонерів

Київ • УНН

 • 13504 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Органи прокуратури протягом січня-жовтня 2017 року притягнули до відповідальності за корупційні правопорушення 979 осіб, передає УНН з посиланням на дані прес-служби Генеральної прокуратури України.

За інформацією ГПУ, за десять місяців прокуратура загалом притягнула до кримінальної відповідальності 4919 осіб, в тому числі, за корупційні правопорушення – 979 осіб.

Також за результати розслідування державі було відшкодовано 256 млн грн збитків, з яких за корупційні правопорушення – 185,6 млн грн.

За клопотаннями органів прокуратури за вказаний період накладено арешт на майно на суму 946,1 млн грн, у тому числі, у корупційних справах – на 749,2 млн грн.

Крім того, додали у відомстві, сума спец конфіскації у січні-жовтні цього року становить 39 млрд грн.

Нагадаємо, робота Національного антикорупційного бюро України може бути заблокована вже у листопаді в разі підписання Президентом України змін до низки процесуальних кодексів, в тому числі, до Кримінального процесуального кодексу.

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