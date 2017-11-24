С начала года прокуратура привлекла к ответственности 1 тыс. коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Органы прокуратуры в течение января-октября 2017 привлекли к ответственности за коррупционные правонарушения 979 человек, передает УНН со ссылкой на данные пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.
По информации ГПУ, за десять месяцев прокуратура вообще привлекла к уголовной ответственности 4919 человек, в том числе, за коррупционные правонарушения - 979 человек.
Также за результаты расследования государству возмещено 256 млн грн убытков, из которых за коррупционные правонарушения - 185,6 млн грн.
По ходатайствам органов прокуратуры за указанный период наложен арест на имущество на сумму 946,1 млн грн, в том числе, в коррупционных делах - на 749,2 млн грн.
Кроме того, добавили в ведомстве, сумма спецконфискации в январе-октябре этого года составляет 39 млрд грн.
Напомним, работа Национального антикоррупционного бюро Украины может быть заблокирована уже в ноябре в случае подписания Президентом Украины изменений в ряд процессуальных кодексов, в том числе, Уголовного процессуального кодекса.