С начала года прокуратура привлекла к ответственности 1 тыс. коррупционеров

По информации ГПУ, за десять месяцев прокуратура вообще привлекла к уголовной ответственности 4919 человек, в том числе, за коррупционные правонарушения - 979 человек.

Также за результаты расследования государству возмещено 256 млн грн убытков, из которых за коррупционные правонарушения - 185,6 млн грн.

По ходатайствам органов прокуратуры за указанный период наложен арест на имущество на сумму 946,1 млн грн, в том числе, в коррупционных делах - на 749,2 млн грн.

Кроме того, добавили в ведомстве, сумма спецконфискации в январе-октябре этого года составляет 39 млрд грн.

Напомним, работа Национального антикоррупционного бюро Украины может быть заблокирована уже в ноябре в случае подписания Президентом Украины изменений в ряд процессуальных кодексов, в том числе, Уголовного процессуального кодекса.