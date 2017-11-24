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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 10103 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 23559 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 31704 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 31465 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98622 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86595 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96429 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123904 просмотра

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С начала года прокуратура привлекла к ответственности 1 тыс. коррупционеров

С начала года прокуратура привлекла к ответственности 1 тыс. коррупционеров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Органы прокуратуры в течение января-октября 2017 привлекли к ответственности за коррупционные правонарушения 979 человек, передает УНН со ссылкой на данные пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

По информации ГПУ, за десять месяцев прокуратура вообще привлекла к уголовной ответственности 4919 человек, в том числе, за коррупционные правонарушения - 979 человек.

Также за результаты расследования государству возмещено 256 млн грн убытков, из которых за коррупционные правонарушения - 185,6 млн грн.

По ходатайствам органов прокуратуры за указанный период наложен арест на имущество на сумму 946,1 млн грн, в том числе, в коррупционных делах - на 749,2 млн грн.

Кроме того, добавили в ведомстве, сумма спецконфискации в январе-октябре этого года составляет 39 млрд грн.

Напомним, работа Национального антикоррупционного бюро Украины может быть заблокирована уже в ноябре в случае подписания Президентом Украины изменений в ряд процессуальных кодексов, в том числе, Уголовного процессуального кодекса.

Украинские Национальные Новости

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