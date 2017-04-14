З початку року поліція отримала більше ста повідомлень про зникнення дітей на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З початку року поліцейські отримали 112 повідомлень про зникнення дітей в Донецькій області. Про це повідомила речник Національної поліції в Донецькій області Наталія Шиман на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Коли в зоні АТО зникає дитина на пошуки вирушають всі служби поліції. З початку року поліцейські отримали 112 повідомлень про зникнення дітей”, — написала Н.Шиман.
Речник поліції зауважила, що всі діти були знайдені протягом доби, лише двоє неповнолітніх вважаються нерозшуканими, тому що перебувають з одним із батьків на окупованій території.
Як повідомляв УНН, понад 100 дітей були залучені до збройного конфлікту на Донбасі.