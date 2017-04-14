С начала года полиция получила более ста сообщений о пропаже детей в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. С начала года полицейские получили 112 сообщений о пропаже детей в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Донецкой области Наталья Шиман на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Когда в зоне АТО исчезает ребенок на поиски отправляются все службы полиции. С начала года полицейские получили 112 сообщений о пропаже детей”, — написала Н.Шиман.
Представитель полиции заметила, что все дети были найдены в течение суток, только двое несовершеннолетних считаются неразысканными, поскольку находятся с одним из родителей на оккупированной территории.
Как сообщал УНН, более 100 детей были привлечены к вооруженному конфликту на Донбассе.