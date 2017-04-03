З початку року податківці вилучили незаконного спирту і алкоголю на понад 119 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. За перший квартал поточного року в рамках проведення операції “Акциз-2017” співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу понад 238 тис. літрів спирту та 548 тис. літрів алкогольних напоїв на загальну суму 119 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
За його словами, за вказаний період припинено діяльність 40 незаконних виробництв алкогольних напоїв та розпочато 92 кримінальні провадження щодо незаконного обігу підакцизних товарів.
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“Алкогольний контрафакт і фальсифікат підпільно виробляється в усіх регіонах України, про що свідчить статистика щодо виявлення та припинення фактів незаконного виготовлення лікеро-горілчаних напоїв всіма регіональними підрозділами податкової міліції. Останнім трендом незаконної торгівлі алкогольними напоями є їх реалізація через мережу Інтернет”, - зазначив С.Білан.
Він також зауважив, що існує декілька каналів надходження спирту для незаконного виготовлення алкоголю.
“У країну поза митним контролем доставляється спирт іноземного виробництва, в основному з Молдови та Російської Федерації, в тому числі за допомогою замаскованих трубопроводів. Також ділки виробляють необлікований спирт як на потужностях легальних спиртових заводів, так і в кустарних умовах”, — розповів перший заступник голови С.Білан.
Нагадаємо, у різних областях фіксують збільшення кількості отруєнь неякісним алкоголем.
Аналітики ринку і члени Комітету ВР переконані, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби в Україні.