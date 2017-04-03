С начала года налоговики изъяли незаконного спирта и алкоголя более чем на 119 млн грн

По его словам, за указанный период прекращена деятельность 40 незаконных производств алкогольных напитков и начато 92 уголовных производства по незаконному обороту подакцизных товаров.

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"Алкогольный контрафакт и фальсификат подпольно производится во всех регионах Украины, о чем свидетельствует статистика по выявлению и пресечению фактов незаконного изготовления ликеро-водочных напитков всеми региональными подразделениями налоговой милиции. Последним трендом незаконной торговли алкогольными напитками является их реализация через сеть Интернет ", - отметил С.Билан.

Он также отметил, что существует несколько каналов поступления спирта для незаконного изготовления алкоголя.

"В страну вне таможенного контроля доставляется спирт иностранного производства, в основном из Молдовы и Российской Федерации, в том числе с помощью замаскированных трубопроводов. Также дельцы производят неучтенный спирт как на мощностях легальных спиртовых заводов, так и в кустарных условиях", - рассказал первый заместитель председателя С.Билан.

Напомним, в разных областях фиксируют увеличение количества отравлений некачественным алкоголем .

Аналитики рынка и члены Комитета ВР убеждены, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине .