С начала года налоговики изъяли незаконного спирта и алкоголя более чем на 119 млн грн

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116515 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175282 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128369 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123886 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116587 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106427 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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11 марта, 06:59 • 103887 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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С начала года налоговики изъяли незаконного спирта и алкоголя более чем на 119 млн грн

С начала года налоговики изъяли незаконного спирта и алкоголя более чем на 119 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9534 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. За первый квартал текущего года в рамках проведения операции "Акциз-2017" сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота более 238 тыс. литров спирта и 548 тыс. литров алкогольных напитков на общую сумму 119 млн грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДФС.

По его словам, за указанный период прекращена деятельность 40 незаконных производств алкогольных напитков и начато 92 уголовных производства по незаконному обороту подакцизных товаров.

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"Алкогольный контрафакт и фальсификат подпольно производится во всех регионах Украины, о чем свидетельствует статистика по выявлению и пресечению фактов незаконного изготовления ликеро-водочных напитков всеми региональными подразделениями налоговой милиции. Последним трендом незаконной торговли алкогольными напитками является их реализация через сеть Интернет ", - отметил С.Билан.

Он также отметил, что существует несколько каналов поступления спирта для незаконного изготовления алкоголя.

"В страну вне таможенного контроля доставляется спирт иностранного производства, в основном из Молдовы и Российской Федерации, в том числе с помощью замаскированных трубопроводов. Также дельцы производят неучтенный спирт как на мощностях легальных спиртовых заводов, так и в кустарных условиях", - рассказал первый заместитель председателя С.Билан.

Напомним, в разных областях фиксируют увеличение количества отравлений некачественным алкоголем .

Аналитики рынка и члены Комитета ВР убеждены, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине .

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