З початку року на Донбасі загинули чи постраждали 39 дітей - ОБСЄ

Крім того, він зазначив, що на південь у Петровському районі Донецька команда місії підтвердила інформацію стосовно того, що загинув 9-річний хлопчик.

"Наші спостерігачі також підтвердили загибель 9-річного хлопчика та поранення двух його друзів, яким 9 та 10 років. Хлопчики знайшли на території грального майданчика снаряд, який не розірвався... у 2017 році, загинуло чи постраждали 39 дітей. Їм здавалося, що у своїх школах та домівках вони будуть у безпеці", - сказав А.Хуг.

Також він додав, що СММ підтверджує 425 загиблих і постраждалих цивільних жителів з початку року, зазначивши, що це більше, ніж за аналогічний період 2016 року

Як повідомляв УНН, минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 5 тисяч порушень режиму припинення вогню на території Донбасу.