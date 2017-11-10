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З початку року на Донбасі загинули чи постраждали 39 дітей - ОБСЄ

З початку року на Донбасі загинули чи постраждали 39 дітей - ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У 2017 році спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували, що в зоні проведення АТО загинули або постраждали 39 дітей. Про це під час брифінгу заявив перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

Крім того, він зазначив, що на південь у Петровському районі Донецька команда місії підтвердила інформацію стосовно того, що загинув 9-річний хлопчик.

"Наші спостерігачі також підтвердили загибель 9-річного хлопчика та поранення двух його друзів, яким 9 та 10 років. Хлопчики знайшли на території грального майданчика снаряд, який не розірвався... у 2017 році, загинуло чи постраждали 39 дітей. Їм здавалося, що у своїх школах та домівках вони будуть у безпеці", - сказав А.Хуг.

Також він додав, що СММ підтверджує 425 загиблих і постраждалих цивільних жителів з початку року, зазначивши, що це більше, ніж за аналогічний період 2016 року

Як повідомляв УНН, минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 5 тисяч порушень режиму припинення вогню на території Донбасу. 

Українські Національні Новини

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