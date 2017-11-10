С начала года на Донбассе погибли или пострадали 39 детей - ОБСЕ

Кроме того, он отметил, что на юг в Петровском районе Донецка команда миссии подтвердила информацию о том, что погиб 9-летний мальчик.

"Наши наблюдатели также подтвердили гибель 9-летнего мальчика и ранения двух его друзей, которым 9 и 10 лет. Мальчики нашли на территории игорного площадки снаряд, не разорвался ... в 2017 году, погибло пострадали 39 детей. Им казалось, что в своих школах и домах они будут в безопасности ", - сказал А.Хуг.

Также он добавил, что СММ подтверждает 425 погибших и пострадавших гражданских жителей с начала года, отметив, что это больше, чем за аналогичный период 2016

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 5000 нарушений режима прекращения огня на территории Донбасса.