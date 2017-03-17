З початку року майже 600 людей загинуло на пожежах в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. З початку року на пожежах в Україні загинуло 585 людей, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
У ДСНС зазначили, що лише минулої доби виникло 174 пожежі, внаслідок яких загинуло 2 людей, а ще 2 — постраждали.
Загалом з початку року показник загиблих становить вже 585 громадян. Здебільшого, основними причинами виникнення загорань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість громадян та нехтування правилами пожежної безпеки. Паління у ліжку, перенавантаження або несправність електромережі та побутових приладів часто призводять до пожеж у помешканнях.
Так, вчора на Закарпатті сталася пожежа в Долині нарцисів, частково вигоріло близько 1 га території.
Нагадаємо також, що 14 березня трирічний хлопчик загинув під час пожежі у Кропивницькому.