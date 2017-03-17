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З початку року майже 600 людей загинуло на пожежах в Україні

З початку року майже 600 людей загинуло на пожежах в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. З початку року на пожежах в Україні загинуло 585 людей, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

У ДСНС зазначили, що лише минулої доби виникло 174 пожежі, внаслідок яких загинуло 2 людей, а ще 2 — постраждали.

Загалом з початку року показник загиблих становить вже 585 громадян. Здебільшого, основними причинами виникнення загорань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість громадян та нехтування правилами пожежної безпеки. Паління у ліжку, перенавантаження або несправність електромережі та побутових приладів часто призводять до пожеж у помешканнях.

Так, вчора на Закарпатті сталася пожежа в Долині нарцисів, частково вигоріло близько 1 га території.

Нагадаємо також, що 14 березня трирічний хлопчик загинув під час пожежі у Кропивницькому.

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