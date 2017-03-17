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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала года почти 600 человек погибло на пожарах в Украине

С начала года почти 600 человек погибло на пожарах в Украине

Киев • УНН

 • 10418 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. С начала года на пожарах в Украине погибло 585 человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

В ГосЧС отметили, что только за прошедшие сутки возникло 174 пожара, в результате которых погибли 2 человека, а еще 2 - пострадали.

Всего с начала года показатель погибших составляет уже 585 граждан. В большинстве случаев, основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение правилами пожарной безопасности. Курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов часто приводят к пожарам в домах.

Так, вчера на Закарпатье произошел пожар в Долине нарциссов, частично выгорело около 1 га территории.

Напомним также, что 14 марта трехлетний мальчик погиб во время пожара в Кропивницком.

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