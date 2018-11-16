З початку року львів’яни здали на утилізацію 17 кг ртуті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. З початку року жителі Львова здали на утилізацію 16,9 кг ртуті. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради, передає УНН.
“Цьогоріч львів’яни здали на утилізацію вже 365 медичних термометрів, 9 лабораторних термометрів, 4 тонометри медичні та 16 інших приладів, які містять ртуть”, — розповіли у міськраді.
Впродовж 2017 року жителі міста здала на утилізацію 46,8 кг ртуті, впродовж 2016 року — 5,8 кг ртуті, розповіли у прес-службі мерії.
Нагадаємо, донедавна в Україні були відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення. Позбутися токсичних відходів людям допомогли волонтери і компанії — утилізатори небезпечних відходів.
Зокрема, в Обухові такі контейнери в квітні 2017 року встановила компанія “Тарком Екосервіс” за сприяння місцевої влади. Відтоді жителі міста і лікарні здали понад 4,5 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 570 кг використаних батарейок.