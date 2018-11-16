С начала года львовяне сдали на утилизацию 17 кг ртути
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. С начала года жители Львова сдали на утилизацию 16,9 кг ртути. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.
“В этом году львовяне сдали на утилизацию уже 365 медицинских термометров, 9 лабораторных термометров, 4 тонометра медицинских и 16 других приборов, содержащих ртуть”, — рассказали в горсовете.
В течение 2017 года жители города сдали на утилизацию 46,8 кг ртути, в течение 2016 года — 5,8 кг ртути, рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, недавно в Украине отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться токсичных отходов людям помогли волонтеры и компании — утилизаторы опасных отходов.
В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания “Тарком Экосервис” при содействии местных властей. С тех пор жители города и больницы сдали более 4,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 570 кг использованных батареек.