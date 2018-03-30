З початку року до України надійшло 191 млн доларів прямих іноземних інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. З початку року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 191 млн доларів, передає УНН з посиланням на дані НБУ.
“Чисті надходження прямих іноземних інвестицій у лютому становили 111 млн доларів та були повністю спрямовані до реального сектору у формі збільшення акціонерного капіталу. З початку року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 191 млн доларів”, — йдеться у повідомленні.
Як уточнили в Нацбанку, приплив коштів за фінансовим рахунком у лютому лише частково компенсував їх січневий відплив. Як наслідок, за підсумками двох місяців чистий відплив коштів за фінансовим рахунком становив 325 млн доларів.
Нагадаємо, український IT-сектор демонструє значний успіх — за даними венчурного фонду AVentures Capital загальний обсяг інвестицій в українські IТ-компанії в 2017 році становив 265 млн дол., що в 3,3 рази вище показника 2016 року.