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З початку року до України екстрадували 32 особи

З початку року до України екстрадували 32 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. З початку 2019 року компетентні органи іноземних держав передали до України 32 особи, які перебували у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у відділі розгляду запитів на публічну інформацію Генеральної прокуратури України у відповідь на інформаційний запит.

"З 01.01.2019 по 12.09.2019 на виконання рішень Генеральної прокуратури України про видачу компетентним органам іноземних держав передано 40 осіб, які перебували у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої видачі. Компетентними органами іноземних держав забезпечено фактичну передачу до України 32 таких осіб", - йдеться у відповіді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна екстрадувала до Туреччини учасника "Аль-Каїди"

Нагадаємо, упродовж 2018 року в Україну екстрадували 41 особу

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