З початку року 35 утилізаторів небезпечних відходів позбавлено ліцензій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. З початку серпня цього року Міністерство екології та природних ресурсів анулювало ліцензію на поводження з небезпечними відходами трьом підприємствам, з початку року - 35. Про це йдеться на сайті міністерства, передає УНН.
Повідомляється, що 3 серпня Міністерство позбавило права збирати, перевозити та зберігати небезпечні відходи ТОВ "УТІЛІС ІННОТЕХ".
Також, 10 серпня міністерство анулювало ліцензію на збирання, перевезення та зберігання небезпечних відходів ПП "Агросервіс". Того ж дня права збирати та зберігати отрутохімікати було позбавлене ТОВ "Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології".
До кінця року Мінприроди має завершити перевірку загалом 130 спецпідприємств, більше половини з яких - вже перевірено.
Раніше екологи скаржилися на відсутність державного контролю за утилізацією отрутохімікатів. За час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складують їх на стихійних звалищах.
Дозвіл на перевірки Мінекології отримало тільки з 2018 року.