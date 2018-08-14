С начала года 35 утилизаторов опасных отходов лишены лицензий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. С начала августа этого года Министерство экологии и природных ресурсов аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами трем предприятиям, с начала года - 35. Об этом говорится на сайте министерства, передает УНН.
Сообщается, что 3 августа Министерство лишило права собирать, перевозить и хранить опасные отходы ООО "УТИЛИС ИННОТЕХ".
Также 10 августа министерство аннулировало лицензию на сбор, перевозку и хранение опасных отходов ООО "Агросервис". В тот же день права собирать и хранить ядохимикаты было лишено ООО "Экологический центр обращения с опасными отходами и промышленной технологии".
До конца года Минприроды должно завершить проверку в общем 130 спецпредприятий, более половины из которых - уже проверено.
Ранее экологи жаловались на отсутствие государственного контроля за утилизацией ядохимикатов. За время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складируют их на стихийных свалках.
Разрешение на проверки Минэкологии получило только с 2018 года.