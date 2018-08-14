С начала года 35 утилизаторов опасных отходов лишены лицензий

Сообщается, что 3 августа Министерство лишило права собирать, перевозить и хранить опасные отходы ООО "УТИЛИС ИННОТЕХ".

Также 10 августа министерство аннулировало лицензию на сбор, перевозку и хранение опасных отходов ООО "Агросервис". В тот же день права собирать и хранить ядохимикаты было лишено ООО "Экологический центр обращения с опасными отходами и промышленной технологии".



До конца года Минприроды должно завершить проверку в общем 130 спецпредприятий, более половины из которых - уже проверено.

Ранее экологи жаловались на отсутствие государственного контроля за утилизацией ядохимикатов. За время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складируют их на стихийных свалках.



Разрешение на проверки Минэкологии получило только с 2018 года.