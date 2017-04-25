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З початку року 15 тис. дерев і кущів висадили у Києві

З початку року 15 тис. дерев і кущів висадили у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Протягом весни цього року в столиці висадили 15 тисяч зелених насаджень. Серед висаджених дерев – платани, ялини, ялівці та катальпи. Загалом у Києві планують висадити 13 млн квітів, у тому числі 113 тис. дерев і кущів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

“Протягом весни цього року в столиці висадили 15 тис. зелених насаджень. Серед висаджених дерев — платани, ялини, ялівці та катальпи. В 2017 році „Київзеленбуд“ планує висадити 13 млн квітів, у тому числі 113 тис. дерев і кущів. Зокрема, підприємство збільшило цього року частку вічнозелених дерев”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, в рамках підготовки до “Євробачення” в столиці встановлено тисячу підвісних термочаш, де висадять ампельні квіти — рослини зі спадаючими пагонами.

Так, 1000 термочаш встановлено на опорах освітлення і вже розпочато висадження ампельних квітів. До кінця тижня будуть завершені 10 квіткових панно з логотипом “Євробачення-2017”, які прикрашатимуть в’їзди в місто та основні транспортні розв’язки. Ще 10 тематичних клумб ландшафтні дизайнери “Київзеленбуду” створять на просп. Бажана, Одеській площі, схилах біля парку Слави та в інших місцях.

“Ми поступово й системно відроджуємо для Києва славу міста-парку. При проектуванні капітального ремонту парків і скверів ми передбачаємо і будівництво поливо-зрошувальної системи. Це допоможе нам поступово знижувати затрати на догляд за зеленими насадженнями столиці і направляти більше коштів на озеленення та розвиток інфраструктури парків і скверів”, — повідомив генеральний директор комунального об'єднання “Київзеленбуд” Михайло Наконечний.

Як повідомляв УНН 13 квітня, на Співочому полі відкрилася виставка з 200 тис. тюльпанів.

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