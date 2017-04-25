С начала года 15 тыс. деревьев и кустарников высадили в Киеве

"В течение весны этого года в столице высадили 15 тыс. зеленых насаждений. Среди высаженных деревьев - платаны, ели, можжевельники и катальпы. В 2017 году "Киевзеленстрой" планирует высадить 13 млн цветов, в том числе 113 тыс. деревьев и кустов. В частности, предприятие увеличило в этом году долю вечнозеленых деревьев", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках подготовки к "Евровидению" в столице установлено тысячу подвесных термочаш, где высадят ампельные цветы - растения с ниспадающими побегами.

Так, 1000 термочаш установлено на опорах освещения и уже начато высадку ампельных цветов. К концу недели появятся 10 цветочных панно с логотипом "Евровидение-2017", которые будут украшать въезды в город и основные транспортные развязки. Еще 10 тематических клумб ландшафтные дизайнеры "Киевзеленстроя" создадут на ул. Бажана, Одесской площади, склонах возле парка Славы и в других местах.

"Мы постепенно и системно возрождаем для Киева славу города-парка. При проектировании капитального ремонта парков и скверов мы предполагаем и строительство поливо-оросительной системы. Это поможет нам постепенно снижать затраты на уход за зелеными насаждениями столицы и направлять больше средств на озеленение и развитие инфраструктуры парков и скверов ", - сообщил генеральный директор коммунального объединения" Киевзеленстрой "Михаил Наконечный.

Как сообщал УНН 13 апреля, на Певческом поле открылась выставка из 200 тыс. тюльпанов.