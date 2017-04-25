С начала года 15 тыс. деревьев и кустарников высадили в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38995 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101938 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155622 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116132 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116293 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112432 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104191 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107045 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103547 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153362 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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С начала года 15 тыс. деревьев и кустарников высадили в Киеве

С начала года 15 тыс. деревьев и кустарников высадили в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11398 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Весною этого года в столице высадили 15 тыс. зеленых насаждений. Среди высаженных деревьев - платаны, ели, можжевельники и катальпы. Всего в Киеве планируют высадить 13 млн цветов, в том числе 113 тыс. деревьев и кустов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"В течение весны этого года в столице высадили 15 тыс. зеленых насаждений. Среди высаженных деревьев - платаны, ели, можжевельники и катальпы. В 2017 году "Киевзеленстрой" планирует высадить 13 млн цветов, в том числе 113 тыс. деревьев и кустов. В частности, предприятие увеличило в этом году долю вечнозеленых деревьев", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках подготовки к "Евровидению" в столице установлено тысячу подвесных термочаш, где высадят ампельные цветы - растения с ниспадающими побегами.

Так, 1000 термочаш установлено на опорах освещения и уже начато высадку ампельных цветов. К концу недели появятся 10 цветочных панно с логотипом "Евровидение-2017", которые будут украшать въезды в город и основные транспортные развязки. Еще 10 тематических клумб ландшафтные дизайнеры "Киевзеленстроя" создадут на ул. Бажана, Одесской площади, склонах возле парка Славы и в других местах.

"Мы постепенно и системно возрождаем для Киева славу города-парка. При проектировании капитального ремонта парков и скверов мы предполагаем и строительство поливо-оросительной системы. Это поможет нам постепенно снижать затраты на уход за зелеными насаждениями столицы и направлять больше средств на озеленение и развитие инфраструктуры парков и скверов ", - сообщил генеральный директор коммунального объединения" Киевзеленстрой "Михаил Наконечный.

Как сообщал УНН 13 апреля, на Певческом поле открылась выставка из 200 тыс. тюльпанов.

Украинские Национальные Новости

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