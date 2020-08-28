З початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у майже 11 тис. медиків

“За весь час пандемії в Україні захворіли 114 497 людей, з них 7 616 дітей, а також 10 964 медичних працівників. Загалом одужали 55 083 пацієнти, а летальних випадків 2 451”, — сказав Степанов.

Також він додав, що за минулу добу загалом було здійснено 41 747 тестувань, з них 21 507 досліджень методом ПЛР, а також 20 240 досліджень методом ІФА.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 28 серпня зафіксовано вже понад 114 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.



