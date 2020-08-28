С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у почти 11 тыс. медиков

"За все время пандемии в Украине заболели 114 497 человек, из них 7616 детей, а также 10 964 медицинских работников. В общем выздоровели 55 083 пациенты, а летальных случаев 2451", - сказал Степанов.

Также он добавил, что за минувшие сутки в целом было осуществлено 41 747 тестирований, из них 21 507 исследований методом ПЦР, а также 20 240 исследований методом ИФА.

Напомним, в Украине на 8:50 28 августа зафиксировано уже более 114 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи.



