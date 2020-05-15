З початку пандемії коронавірусну хворобу виявили у понад 3,4 тис. українських медиків - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. З початку пандемії коронавірусу в Україні хворобу COVID-19 підтвердили у 3420 медиків та 1220 дітей. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.
"Загалом, з початку пандемії в Україні захворіло 17 330 осіб, з них 1 220 дітей та 3 420 медпрацівників. При цьому загалом одужало 4 473 особи, а летальних випадків - 476", - сказав Степанов.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні на 9 годину 15 травня зафіксовано вже 17 330 випадків коронавірусного захворювання COVID-19.