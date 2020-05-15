З початку пандемії коронавірусну хворобу виявили у понад 3,4 тис. українських медиків - Степанов

"Загалом, з початку пандемії в Україні захворіло 17 330 осіб, з них 1 220 дітей та 3 420 медпрацівників. При цьому загалом одужало 4 473 особи, а летальних випадків - 476", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні на 9 годину 15 травня зафіксовано вже 17 330 випадків коронавірусного захворювання COVID-19.