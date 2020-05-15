С начала пандемии коронавирусную болезнь обнаружили у более 3,4 тыс. украинских медиков - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. С начала пандемии коронавируса в Украине болезнь COVID-19 подтвердили у 3420 медиков и 1220 детей. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.
"Всего с начала пандемии в Украине заболело 17330 человек, из них 1220 детей и 3420 медработников. При этом в целом выздоровели 4473 человека, а летальных случаев - 476", - сказал Степанов.
Напомним, по информации Минздрава, в Украине на 9:00 15 мая зафиксировано уже 17 330 случаев коронавирусного заболевания COVID-19.