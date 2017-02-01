З початку доби ворог випустив 120 боєприпасів по позиціях сил АТО

“Зафіксовано зараз 15 ворожих обстрілів, 6 артилерійських, 4 танкових, 3 з використанням "Градів“, а також 3 мінометних обстріли. Вже станом на цю хвилину по наших позиціях ворог випустив 120 боєприпасів. Окрім того двічі переходив у пряму атаку, проте, як вже було зазначено, ворога було зупинено. Красногорівка і Авдіївка станом на цю хвилину є найбільш гарячими точками в зоні АТО. Станом на цю хвилину з початку доби, поки що, втрат у лавах Збройних сил України не зафіксовано”, — сказав він.

Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий, 18 зазнали поранень.