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З початку доби ворог випустив 120 боєприпасів по позиціях сил АТО

З початку доби ворог випустив 120 боєприпасів по позиціях сил АТО

Київ • УНН

 • 7868 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Станом на цю хвилину з початку доби ворог випустив вже 120 боєприпасів та провів 15 обстрілів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Зафіксовано зараз 15 ворожих обстрілів, 6 артилерійських, 4 танкових, 3 з використанням "Градів“, а також 3 мінометних обстріли. Вже станом на цю хвилину по наших позиціях ворог випустив 120 боєприпасів. Окрім того двічі переходив у пряму атаку, проте, як вже було зазначено, ворога було зупинено. Красногорівка і Авдіївка станом на цю хвилину є найбільш гарячими точками в зоні АТО. Станом на цю хвилину з початку доби, поки що, втрат у лавах Збройних сил України не зафіксовано”, — сказав він.

Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий, 18 зазнали поранень.

Українські Національні Новини

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