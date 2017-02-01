С начала суток враг выпустил 120 боеприпасов по позициям сил АТО

"Зафиксировано сейчас 15 вражеских обстрелов, 6 артиллерийских, 4 танковых, 3 с использованием" Градов ", а также 3 минометных обстрела. Уже по состоянию на эту минуту по нашим позициям враг выпустил 120 боеприпасов. Кроме того дважды переходил в прямую атаку, однако, как уже было отмечено, враг был остановлен. Красногоровка и Авдеевка по состоянию на эту минуту являются наиболее горячими точками в зоне АТО. По состоянию на эту минуту с начала суток, пока, потерь в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксировано ", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 18 получили ранения .