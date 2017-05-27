З початку доби вісім українських військових отримали поранення - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Внаслідок бойових дій з початку доби вісім військовослужбовців ЗС України отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається напруженою. Внаслідок бойових дій з початку доби вісім військовослужбовців ЗС України отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на донецькому напрямку у зоні проведення АТО минулої доби сталося 19 обстрілів, ситуація на цій ділянці залишається напруженою.