С начала суток восемь украинских военных получили ранения - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В результате боевых действий с начала суток восемь военнослужащих ВС Украины получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. Вследствие боевых действий с начала суток восемь военнослужащих ВС Украины получили ранения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на донецком направлении в зоне проведения АТО прошедшие сутки произошло 19 обстрелов, ситуация на этом участке остается напряженной.