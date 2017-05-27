С начала суток восемь украинских военных получили ранения - штаб

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. Вследствие боевых действий с начала суток восемь военнослужащих ВС Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на донецком направлении в зоне проведения АТО прошедшие сутки произошло 19 обстрелов, ситуация на этом участке остается напряженной.