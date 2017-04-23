З початку доби в зоні АТО загинув один український військовий, двоє поранено

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня бойовики 18 разів обстрілювали позиції сил АТО, один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення. Про це повідомили у пре-центрі штабу АТО, передає УНН.

"Російсько-окупаційні підрозділи продовжують провокаційні обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 18 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України...Один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще двоє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на донецькому напрямку бойовики порушили "режим тиші" 28 разів.

Українські Національні Новини

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