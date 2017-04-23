С начала суток в зоне АТО погиб один украинский военный, двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В течение сегодняшнего дня боевики 18 раз обстреливали позиции сил АТО, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, передает УНН.
"Российско-оккупационные войска продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины ... Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на донецком направлении боевики нарушили "режим тишины" 28 раз .