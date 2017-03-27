З початку доби в зоні АТО загинуло двоє українських військових

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Російсько-окупаційні війська з початком доби 22 рази відкривали вогонь, двоє українських захисників загинуло, ще троє отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Обстріли позицій сил АТО тривають. Російсько-окупаційні війська з початком доби 22 рази відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння, двоє українських захисників загинуло, ще троє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на донецькому напрямку, під вогонь мінометів калібру 120мм та великокаліберних кулеметів потрапили наші захисники поблизу Троїцького та Луганського, а з мінометів калібру 82мм та гранатометів ворог обстріляв наші позиції під Авдіївкою та Пісками.

Поблизу Луганського, по наших опорних пунктах противник застосував озброєння БМП, а поблизу Троїцького вогонь вели ворожі снайпери.

На маріупольському напрямку, неподалік Павлополя, по морських піхотинцях ворог гатив з міномету калібру 82мм. З великокаліберних кулеметів противник обстрілював наших бійців під Водяним, Новогригорівкою та Гнутовим. Вогонь по нашим позиціям в районі Широкиного вів снайпер.

Як повідомляв УНН, за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 43 ворожих обстріли.

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