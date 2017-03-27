З початку доби в зоні АТО загинуло двоє українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Російсько-окупаційні війська з початком доби 22 рази відкривали вогонь, двоє українських захисників загинуло, ще троє отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Обстріли позицій сил АТО тривають. Російсько-окупаційні війська з початком доби 22 рази відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння, двоє українських захисників загинуло, ще троє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на донецькому напрямку, під вогонь мінометів калібру 120мм та великокаліберних кулеметів потрапили наші захисники поблизу Троїцького та Луганського, а з мінометів калібру 82мм та гранатометів ворог обстріляв наші позиції під Авдіївкою та Пісками.
Поблизу Луганського, по наших опорних пунктах противник застосував озброєння БМП, а поблизу Троїцького вогонь вели ворожі снайпери.
На маріупольському напрямку, неподалік Павлополя, по морських піхотинцях ворог гатив з міномету калібру 82мм. З великокаліберних кулеметів противник обстрілював наших бійців під Водяним, Новогригорівкою та Гнутовим. Вогонь по нашим позиціям в районі Широкиного вів снайпер.
Як повідомляв УНН, за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 43 ворожих обстріли.