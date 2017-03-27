С начала суток в зоне АТО погибли двое украинских военных

"Обстрелы позиций сил АТО продолжаются. Российско-оккупационные войска с началом суток 22 раза открывали огонь, в том числе из тяжелого вооружения, двое украинских защитников погибли, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на донецком направлении, под огонь минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов попали наши защитники вблизи Троицкого и Луганского, а из минометов калибра 82мм и гранатометов враг обстрелял наши позиции в Авдеевка и песка.

Вблизи Луганского, по нашим опорных пунктах противник применил вооружения БМП, а вблизи Троицкого огонь вели вражеские снайперы.

На мариупольском направлении, неподалеку Павлополь, по морским пехотинцам враг бил с миномета калибра 82мм. С крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал наших бойцов под Водяным, Новогригорьевка и Гнутово. Атака нашим позициям в районе Широкино вел снайпер.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрелов .