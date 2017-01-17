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З початку доби в зоні АТО зафіксовано 31 обстріл - штаб

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 31 обстріл - штаб

Київ • УНН

 • 9456 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. З початку доби бойовики 31 раз відкривали вогонь по позиціям сил українських військових в зоні проведення антитерористичної операції, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Загалом, станом на 18-ту годину зафіксовано 31 обстріл”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з 82 міліметрових вели вогонь по Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї — по Лебединському, Водяному, Широкиному та Гнутовому, з озброєння БМП — по Березовому. По Широкиному вогонь вів снайпер.

Натомість, на луганському бойовики зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстріляли Троїцьке.

Крім того, на донецькому напрямку з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Авдіївці та Опитному.

Також у прес-центрі повідомляють, що з початку доби втрат серед українських військових немає.

Як повідомляв УНН, учасник АТО наклав на себе руки у Кропивницькому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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