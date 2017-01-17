С начала суток в зоне АТО зафиксирован 31 обстрел - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. С начала суток боевики 31 раз открывали огонь по позициям сил украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В целом, по состоянию на 18:00 зафиксирован 31 обстрел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на мариупольском направлении российско-оккупационные войска из 82 миллиметровых минометов вели огонь по Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лебединскому, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП - по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер.
На луганском направлении боевики из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреляли Троицкое.
Кроме того, на донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Авдеевке и Опытному.
Также в пресс-центре сообщают, что с начала суток потерь среди украинских военных нет.
Как сообщал УНН, участник АТО покончил с собой в Кропивницком.