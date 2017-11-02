З початку доби в зоні АТО поранено одного військового - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Від опівночі у районі проведення АТО бойовики дещо зменшили кількість обстрілів позицій української армії, поранення отримав один боєць, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Зазначається, неподалік Кримського окупанти двічі били по наших позиціях із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На донецькому напрямку проросійські найманці обстріляли оборонців Кам’янки.
"Наші воїни жорстко відповіли ворогу з піхотного озброєння. У результаті цього протистояння отримав поранення один боєць АТО. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному закладі і стан його здоров’я оцінюється як задовільний", - підкреслили в штабі.
Крім того, на приморському напрямку противник вчергове нехтуючи мирними домовленостями застосовував міномети калібру 120 міліметрів на підступах до Старогнатівки. Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 4 рази порушили перемир’я. Збройні Сили України тричі застосовували зброю на ураження противника.
Як повідомляв УНН, сьогодні до Львова прилетів літак із одинадцятьма пораненими бійцями АТО.