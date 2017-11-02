С начала суток в зоне АТО ранен один военный - штаб

Отмечается, неподалеку Крымского оккупанты дважды били по нашим позициям с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На донецком направлении пророссийские наемники обстреляли защитников Каменки.

"Наши воины жестко ответили врагу с пехотного вооружения. В результате этого противостояния получил ранения один боец ​​АТО. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском учреждении и состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - подчеркнули в штабе.

Кроме того, на приморском направлении противник в очередной раз пренебрегая мирными договоренностями применял минометы калибра 120 миллиметров на подступах к Старогнатовке. Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 4 раза нарушили перемирие. Вооруженные Силы Украины трижды применяли оружие на поражение противника.

Как сообщал УНН, сегодня во Львов прилетел самолет с одиннадцатью ранеными бойцами АТО.