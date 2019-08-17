З початку доби у зоні ООС три ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. З початку поточної доби у зоні ООС зафіксовано три ворожих обстріли. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення пресцентру Об’єднаних сил.
"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї", - вказали у штабі.
Обстріли позицій Об’єднаних сил, як зазначається, сталися неподалік Павлополя, Водяного та Лебединського.
"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника", - додали у пресцентрі.
Нагадаємо, 16 серпня бойовики на Донбасі 12 разів обстріляли українські позиції.