С начала суток в зоне ООС три вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. С начала текущих суток в зоне ООС зафиксировано три вражеских обстрела. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра Объединенных сил.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - указали в штабе.
Обстрелы позиций Объединенных сил, как отмечается, произошли недалеко от Павлополя, Водяного и Лебединского.
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - добавили в пресс-центре.
Напомним, 16 августа боевики на Донбассе 12 раз обстреляли украинские позиции.